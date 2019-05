Genoa-Cagliari, la carica dei 25 mila verso la salvezza

Nel momento del bisogno il Genoa potrà contare sul proprio pubblico. Saranno quasi 25mila sugli spalti per aiutare la squadra a spingere il pallone in rete e a conquistare un successo che metta una solida ipoteca sulla salvezza. Ai 18 mila abbonati si aggiungeranno circa 4mila paganti alla fine ai botteghini (le biglietterie del Ferraris in via Monnet aprono alle 14, calcio d’inizio alle 18). In aggiunta si conterà qualche altro migliaio tra addetti in servizio, tagliandi omaggio e quota sponsor. Per l’occasione il club ha promosso prezzi scontatissimi in tutti i settori per favorire la presenza dei supporter. Le condizioni meteo nel capoluogo stanno reggendo. In mattinata non si sono registrate precipitazioni piovose. Tutti a Marassi!