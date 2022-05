Genoa, Blessin: Resto per riportare in A il Grifone

Non ha perso la carica l’allenatore del Genoa Blessin dopo la retrocessione.

“La serie B non sarà facile assolutamente. Non posso promettere nulla e anche quando sono arrivato non ho promesso niente ma posso dire e assicurare che noi dello staff daremo tutto anche la prossima stagione per far dimenticare questo passo falso e cercare di ritornare in ogni modo in serie A. Vogliamo dare tutto a questi incredibili tifosi perché se lo meritano e questa sarà la nostra missione. In questo momento siamo tristi e soffriamo per questa retrocessione ma possiamo ricominciare e sarà nostro dovere ricostruire subito dall’inizio”.