Genoa, Blazquez: Abbiamo obiettivo 20 mila abbonamenti

Andres Blazquez traccia l’obiettivo prossimo per il Genoa che vuole avere un buon risultato nella campagna abbonamenti.

“Obiettivo ventimila abbonati per Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, che parlando alla stampa ha fatto il punto sulla campagna abbonamenti e sulla societa’ in vista del campionato di B. “Siamo contenti della risposta dei tifosi e siamo gia’ a quota 13mila, anche di piu’. Prima di tutto li ringrazio e poi aggiungo che stiamo investendo per avere una squadra forte in Serie B. Vorrei vedere lo stadio pieno, vorrei arrivare a quota 20mila e anche di piu’. Posso dire che dal primo giorno sentiamo una grande responsabilita’ e vorremmo sentirla per anni. Incontro tanti tifosi, qualcuno soddisfatto altri meno ma la grande maggioranza e’ contenta e ci da’ una grossa responsabilita’. Penso di essere in condizione di dare loro indietro la fiducia che ci hanno dato”. Un Genoa rivoluzionato in campo ma soprattutto dietro alla scrivania. “Stiamo creando una realta’ professionale, non solo moderna, a tutti i livelli – ha aggiunto Blazquez -. Stiamo monitorando profili di livello per fare tutto in modo professionale. Ma quello che mi ha soddisfatto di piu’ e’ stato quando abbiamo creato internamente il filmato della campagna abbonamenti sfruttando solo risorse interne. C’e’ tanto talento che era rimasto nascosto per come veniva gestita prima la societa’. Ogni giorno qui la gente e’ contenta: vogliamo portare avanti un’azienda normale, che lavora bene, non solo moderna. Non facciamo solo calciomercato, ma calcio”. La nuova realta’ si riflette anche sul campo ha spiegato il general manager Spors: “Vogliamo trovare il giusto equilibrio tra quantita’ e qualita’. Siamo profondamente convinti che i nostri giocatori cresceranno giorno per giorno se investiremo nelle giuste strutture e tecnologie. Cio’ di cui abbiamo bisogno e’ sviluppare le strutture, ma anche da un punto di vista medico, psicologico, tecnologico. Speriamo di vedere i risultati che derivano da questo nelle buone performance sul campo”.