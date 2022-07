Spezia, due nuovi amichevoli con Padova e Angers

Si completa il calendario delle amichevoli dello Spezia Calcio, che dopo i quattro test match in Val Gardena affronterà il Padova (27 luglio) e Angers (30 luglio), quest’ultima amichevole internazionale vedrà le Aquile di mister Gotti affrontare un club di Ligue 1.

Altri due impegni per lo Spezia di Gotti che sta cercando di utilizzare questi primi impegni in campo per cercare l’amalgama giusta per l’inizio del campionati ai primi di agosto dove ormai non si potrà più sbagliare.

Di seguito il programma completo:

PADOVA – SPEZIA

Mercoledì 27 luglio ore 20:30

Stadio Euganeo di Padova

ANGERS SCO – SPEZIA

Sabato 30 luglio ore 17:30

Stadio Raymond Kopa di Angers