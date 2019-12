Genoa, Biraschi: Uniti per toglierci dalla bassa classifica

Trovare il modo per uscire dal labirinto. Con forza e coraggio. Alla quarta stagione in rossoblù Davide Biraschi ha esperienza da vendere. E una visione positiva da condividere. Regola numero uno. Gli interessi del collettivo vengono prima di quelli personali. E ogni sforzo è rivolto a venir fuori da una posizione scomoda. “La vittoria e la qualificazione in Coppa sono state salutari” spiega il difensore. “L’obiettivo è trovare la continuità che è mancata. Fare risultato è sempre importante perché dà morale ed accresce la fiducia nei propri mezzi. Analizzando gli ultimi incontri abbiamo creato tanto con questo gioco. Uniti ne verremo fuori. Il mister? E’ una persona speciale ed è diretto quando ti deve dire una cosa. Per uno così si dà tutto. Non si deve mai dare nulla per scontato nella vita. I periodi complicati possono capitare e si affrontano mettendo la testa sul lavoro, per farsi trovare pronti quando si è chiamati in causa. Sapersi rialzare è più importante che saper cadere”.