Alla vigilia dell’importante gara casalinga con il Livorno, mister Vincenzo Italiano presenta così la sfida ai labronici.

“A Cosenza abbiamo difeso bene, concedendo poco in un finale in inferiorità numerica che avremmo potuto pagare a caro prezzo; è stata la seconda partita in cui siamo rimasti in dieci, fatalità in entrambe le occasioni l’espulso è stato Ramos, ma siamo stati bravi a compattarci e a portare a casa un punto prezioso, mettendo in campo personalità e spirito di sacrificio.

Ramos? Siamo una delle squadre con meno cartellini gialli della Serie B, anche perchè chiedo ai ragazzi di evitare di mettere in difficoltà i compagni e di usare sempre il cervello; Juan sa bene di aver commesso un errore, lo ha capito e sono sicuro che in futuro presterà maggiore attenzione.

Abbiamo preparato la gara di domani in maniera ottimale, sia dal punto di vista fisico che mentale ed ho tantissimi dubbi riguardo la formazione, perchè i ragazzi stanno tutti molto bene, gli ultimi risultati hanno portato entusiasmo e tutto il gruppo è conscio dell’importanza della gara di domani, non solo per la classifica, ma perchè si avverte nell’aria la passione del nostro pubblico e la voglia di riscattare lo sciagurato finale di Pisa.

Marchizza? Ragazzo affidabile, mi auguro riesca ad avere una buona tenuta perchè è diverso tempo che non gioca, ma ha grandi qualità e saprà sicuramente far bene anche sull’out di sinistra. In generale abbiamo qualche defezione, ma quando c’è entusiasmo, voglia e spirito di sacrificio tutto è più semplice.

Il pubblico spezzino si è sempre comportato in maniera egregia, contestando giustamente nel match contro il Trapani, e applaudendo ogni volta che ha visto la maglietta sudata e la voglia di dare il massimo per portare in alto lo Spezia e domani saranno determinanti ancora una volta fin dal riscaldamento.

Il Livorno? Nonostante la classifica, ha una rosa importante e non dobbiamo sottovalutarlo; può contare su esterni molto veloci, abili nelle ripartenze, e poi non manca in quanto ad esperienza, pertanto dovremo essere attenti, scendere in campo con il piglio giusto ed essere concentrati in ogni istante, perchè la posta in palio è davvero alta.

La classifica? C’è grande equilibrio, perchè escluso il Benevento, tutto può ancora accadere.

Gli arbitri? Ultimamente si sono sempre rivelati all’altezza, stanno crescendo in maniera costante ed è un piacere poter essere diretti in questo modo”.