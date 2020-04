Nonostante il Coronavirus gli italiani si distraggono, senza campo giocato, anche con le poche voci di calciomercato.

Davide Biraschi entra nelle mire del Torino, che ha avuto modo di apprezzarne la duttilità in questa stagione con la maglia del Genoa. Come Izzo, il centrale rossoblù proviene dalla scuola dell’Avellino e dopo l’esperienza in Liguria potrebbe vestirsi di granata, stando a quanto dice radio mercato. Tutto da capire il futuro di Bremer e Djidji, come come di Bonifazi, in prestito alla SPAL.

Il difensore del Genoa analizza il difficile momento che l’Italia e il Mondo sta affrontando per il Coronavirus. “È tosta, innanzitutto perché per il lavoro che faccio sono abituato a vivere all’aria aperta. Ma i sacrifici li stanno facendo tutti gli italiani in questo periodo, quindi posso farli tranquillamente anche io.