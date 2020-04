Coronavirus, Gozzi: Sarebbe importante finire la stagione

“Questa stagione si deve chiudere al 30 giugno 2021”. Così aveva parlato il presidentde del Frosinone Maurizio Stirpe. Il numero uno della formazione ciociara aveva espresso il proprio parere sulla situazione del calcio italiano proponendo di fatto uno slittamento dei campionati di una stagione.

Il presidente biancoceleste Antonio Gozzi, intercettato da Radio Sportiva, si è così espresso: “Mi sono espresso positivamente, è una proposta ragionevole perché spalma le spese di una stagione su due. Tutto dipende da quando le squadre potranno tornare ad allenarsi, chiudere la stagione sarebbe molto importante”.

Sono molte le voci in merito ai futuri del campionati non solo in Italia ma anche in Europa e in tutto il mondo.ss