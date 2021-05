Genoa, Ballardini incerto: Angelovski la pazza idea di Preziosi

I tifosi del Genoa vogliono la sua conferma ma Ballardini non è così saldo in rossoblù.

Un nome in testa per la panchina, quello di Igor Angelovski, 45 anni il prossimo 2 giugno, il ct protagonista della storica qualificazione della Macedonia del Nord ai prossimi Europei. Angelovski significherebbe anche un altro anno con Igor Pandev, al momento indeciso sul suo futuro.

Intanto, lo stesso Angelovski per il momento non si sbilancia: “Adesso sono massimamente concentrato sugli Europei, non voglio parlare di altre cose, per il resto ci sarà tempo