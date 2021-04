Genoa, Ballardini: Bravi a recuperare il Benevento

Ballardini commenta il punto del suo Genoa contro il Benevento.

“Nel gioco abbiamo fatto un passo indietro, così come nel muovere la palla e nel muoverci senza la palla. Sapevamo, però, che sarebbe stata una partita diversa da quella di Milano. Il Benevento si chiude bene e riparte, il Genoa ha avuto il merito di riprendere il Benevento due volte e non era facile. Inoltre abbiamo avuto due occasioni importanti per andare in vantaggio. Non eravamo così brillanti ma, nonostante questo, siamo riusciti a riprendere per due volte la partita”.