Pallanuoto, Champions: punti Recco e Ortigia, Brescia ko

Ultimo dei tre bubble tournament di Champions League di pallanuoto Le prime quattro squadre di ciascun concentramento accedono alla Final Eight che si disputerà a Belgrado dal 3 al 5 giugno. Già qualificate Pro Recco, che con il successo di lunedì con lo Spandau ha vinto anche il girone e AN Brescia. Si gioca al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia (Roma) e a Budapest fino a giovedì 22 aprile.

Chiusa la “bolla” del Centro Federale dove domina la Pro Recco che batte anche lo Jug Dubrovnik 12-11 e vince il girone a punteggio pieno. Spettacolo e partita a lungo in equilibrio con i campioni d’Italia ben sostenuti dagli azzurri iridati Figlioli (tris), Di Fulvio e Aicardi (doppiette) che impongono l’accelerata finale nel quarto periodo. Ivovic, Di Fulvio e Mandic danno il +2 recchelino e nel finale il gol di Vukojevic a 23″ dal termine non cambia le sorti del match.

Dopo due sconfitte arriva un pareggio nell’ultima giornata per l’Ortigia che chiude il round 8-8 contro i tedeschi dello Spandau Berlino. Partita in altalena con i siracusani che allungano alla fine del terzo tempo grazie al bel gol in controfuga di capitan Giacoppo (8-7). Risposta del gigante russo Kholod che impatta il match con una bomba da fuori a 4 minuti dalla fine, lasciando i biancoverdi distanti a due punti all’ultimo posto del girone.

Nella bolla della Duna Arena di Budapest, da martedì a giovedì, in vasca Ferencvaros, Waspo Hannover, Jadran Herceg Novi, Dinamo Tblisi, Zodiac Barceloneta e AN Brescia. I lombardi ancora ko contro i montenegrini dello Jadran Herceg Novi di misura per 7-6. Partita in equilibrio fino al 3-3 del mancino Jokovic su rigore a metà terzo tempo. Poi il break decisivo dei balcanici che vanno 6-3 grazie al 2001 Radovic (doppietta) e Murisic. La parziale rimonta si spegne a tredici secondi dal termine con il gol del meno uno di Presciutti che fissa il punteggio.

Italiane su Sky e streaming sul sito della LEN. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della LEN; si potranno seguire live e statistiche delle partite sullo speciale curato da Microplus. I match di Pro Recco, CC Ortigia e AN Brescia si potranno vedere in diretta su Sky Sport Arena con la telecronaca di Daniele Barone e il commento tecnico del cittì del Settebello Alessandro Campagna.

Girone A – Centro Federale Polo Acquatico Frecciarossa a Ostia

8^ giornata – lunedì 19 aprile

Spandau 04 Berlino (Ger)-Pro Recco (Ita) 7-10 (2-2, 2-4, 2-1, 1-3)

Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (Cro)-Olympiacos Pireo (Gre) 11-11 (4-3, 0-3, 4-4, 3-1)

CC Ortigia (Ita)-CN Marsiglia (Fra) 7-10 (0-3, 4-2, 1-3, 2-2)

9^ giornata – martedì 20 aprile

CC Ortigia (Ita)-Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (Cro) 9-11 (4-5, 2-4, 2-1, 1-1)

CN Marsiglia (Fra)-Spandau 04 Berlino (Ger) 8-5 (2-1, 1-1, 3-1, 2-2)

Pro Recco (Ita)-Olympiacos Pireo (Gre) 13-6 (2-1, 5-3, 5-0, 1-2)

10^ giornata – mercoledì 21 aprile

Diretta Sky Sport Arena

CC Ortigia (Ita)-Spandau 04 Berlino (Ger) 8-8 (1-3, 3-1, 4-3, 0-1)

Olympiacos Pireo (Gre)-CN Marsiglia (Fra) 11-7 (2-2, 3-2, 3-1, 3-2)

Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (Cro)-Pro Recco (Ita) 11-12 (3-3, 2-4, 3-1, 3-4)

Diretta Sky Sport Arena

Girone B – Duna Arena a Budapest

8^ giornata – martedì 20 aprile

FTC Telekom Budapest (Hun)-Waspo Hannover (Ger) 13-9 (4-3, 2-1, 3-4, 4-1)

Jadran Herceg Novi (Mne)-Dinamo Tblisi (Geo) 10- 13 (3-4, 1-2, 2-4, 4-3)

Zodiac CN Atletic Barceloneta (Esp)-AN Brescia (Ita) 10-9 (2-3, 2-4, 5-2, 1-0)

9^ giornata – mercoledì 21 aprile

Dinamo Tblisi (Geo)-Waspo Hannover (Ger) 6-7 (1-1, 2-2, 3-1, 0-3)

AN Brescia (Ita)-Jadran Herceg Novi (Mne) 6-7 (2-2, 0-0, 1-3, 3-2)

Diretta Sky Sport Arena

Zodiac CN Atletic Barceloneta (Esp)-FTC Telekom Budapest (Hun) 7-8 (1-2, 1-2, 2-3, 3-1)

10^ giornata – giovedì 22 aprile

14.00 Zodiac CN Atletic Barceloneta (Esp)-Jadran Herceg Novi (Mne)

16.30 FTC Telekom Budapest (Hun)-Dinamo Tblisi (Geo)

19.00 Waspo Hannover (Ger)-AN Brescia (Ita)

Diretta Sky Sport Arena