Genoa, attiva la prevendita per la trasferta di Empoli

Il Grifone riparte da Empoli. Il match, in programma lunedì 28 gennaio alle 20:30, vedrà la squadra di mister Prandelli affrontare i toscani al “Castellani”, dopo il successo per 2-1 tra le mura amiche nel girone di andata. I biglietti del settore riservato, Curva Sud Ospiti, saranno disponibili, su tutto il circuito nazionale, dalle ore 16 di oggi sino alle 19 di domenica prossima. La trasferta è aperta a tutti, anche ai non titolari di tessera del tifoso. La vendita dei titoli di accesso è prevista tramite i punti vendita del circuito di biglietteria automatizzata VivaTicket. Per la sola tipologia di prezzo “Intero” è attiva anche la vendita tramite web con modalità stampa a casa. Vige l’incedibilità del titolo di accesso in base alle disposizioni delle autorità competenti. I tagliandi ospiti non saranno acquistabili il giorno della partita, mentre per l’accesso in Curva Sud saranno in funzione i varchi 01, 02, 03, 04, 05 con apertura alle 19. L’uscita autostradale consigliata è quella di Empoli Est. Il parcheggio del settore ospiti si trova di fronte al settore riservato ed è a titolo gratuito. Alcuni Genoa Club organizzano la trasferta.

Prezzi dei biglietti (comprensivi di diritti di prevendita): Intero: €. 20,00; Ridotto Under 14 (nati dal 29 gennaio 2005): €. 01,50