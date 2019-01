Pallanuoto, Recco a valanga contro la Dynamo

Settimo turno di Champions league. Nel girone A prosegue a punteggio il percorso dei campioni d’Italia della Pro Recco che, live su Sky Sport Arena, travolgono 14-5 la Dynamo con sei gol del neozelandese Kayes e doppiette di Aicardi e Mandic.

In acqua ieri l’AN Brescia che viene beffatta nel tempio della pallanuoto “Komjadi di Budapest”, subendo il pareggio allo scadere in rimonta del Ferencvaros per 8-8. I biancoazzurri di Bovo, in diretta su Eurosport 2, vanno avanti 2-1 ma poi subisconono i magiari nella parte centrale che allungano con la tripletta del mancino Vamos e la doppietta dell’australiano Younger. Sotto 6-4 i biancoverdi falliscono la possibile superiorità del 7-4 subendo il rientro dei lombardi trascinati dalla premiata ditta dei fratelli Presciutti (Nicholas fa il 6-6 mentre Christian il 7-6 in superiorità). Poi dopo la rete di Figlioli dell’8-6, tanti errori da entrambi le parti fino alle due reti in extraman di Kallay a 45″ dal termine e dell’olimpionico serbo Mitrovic (espulso Rizzo) a fil di sirena. Nel gruppo B in acqua alle 20.30, sempre con diretta su Eurosport 2, la Sport Management che attende lo Jadran Split.

REGOLAMENTO CHAMPIONS LEAGUE. In due concentramenti – uno da sei e uno da cinque squadre – dal 13 al 16 settembre, si sono disputate le partite del primo turno di qualificazione. Sedi già designate dalla Ligue Europeenne de Natation con l’obiettivo di promuovere ulteriormente la pallanuoto: Strasburgo (Francia) e Brasov (Romania). Le migliori quattro di ogni gruppo passavano alla seconda fase di qualificazione (28-30 settembre) che si univano alle otto già qualificate, tra cui AN Brescia e i campioni d’Ungheria del Ferencvaros, per formare quattro gironi da altrettante squadre. Le prime due classificate di ciascun girone accedevano al terzo round (6-10 ottobre) articolato in scontri di andata e ritorno; le quattro vincenti si sono unite alle dodici squadre in possesso della wild card – tra queste ci sono la Pro Recco e le novità Mladost e Stella Rossa che hanno preso il posto degli olandesi dell’AZC Alphen e del Partizan che ha rinunciato per prendere parte all’Euro Cup – per disputare i gironi preliminari composti da otto società ciascuno (14 giornate tra andata e ritorno dal 17 ottobre al 15 maggio): le prime quattro di ogni raggruppamento staccano il pass per la final eight in programma ad Hannover in Germania, in casa della Waspo, dal 6 all’8 giugno. Segue il programma completo:

CHMAPIONS LEAGUE

7° giornata

Gruppo A

Anticipo del 22/01/2019

FTC Budapest – AN Brescia 8-8 – trasmessa su Eurosport 2

Partite del 23/01/2019

Dynamo Moscow – Pro Recco 5-14 – trasmessa su Sky Sport Arena

19.15

CNA Barceloneta – Steaua Bucharest

Arbitri: Matijevic (CRO), Zwart (NED)

20.30

VK Crvena Zvezda – ZF Eger

Arbitri: Mustata (ROU), Petronilli (ITA)

Gruppo B

19.00

Szolnoki VSK – Mladost Zagreb

Arbitri: Birakis (GRE), Castagnola (ITA)

19.00

Spandau 04 – Waspo Hannover

Arbitri: Boudramis (GRE), Margeta (SLO)

20.30

Jug Dubrovnik – Olympiakos Piraeus

Arbitri: Gomez (ESP), Severo (ITA)

20.30

Sport Management-Jadran Split diretta Eurosport 2

Arbitri: Ohme (GER), Stavridis (GRE)

Le classifiche

Gruppo A

Pro Recco 18, AN Brescia e CNA Barceloneta 13, FTC 12, Eger 6, Dynamo Moscow6, Steaua Bucharest* 3, VK Crvena Zvezda 0.

Gruppo B

Jug Dubrovnik 18, Sport Management 13, Olympiacos SF Piraeus 11, Mladost Zagreb 8, Szolnoki VSK 6, Spandau 04* 4, VK Jadran Split 3, Waspo98 Hannover 3.