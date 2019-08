Genoa, attesa per il debutto in Coppa Italia

La settimana del debutto in Coppa Italia. Cresce l’attesa per la prima partita che conti dopo il pre-campionato positivo bollato da Criscito e compagni, e rallegrato dai colpi di mercato fatti esplodere. Sarà l’Imolese a contendere al Grifo il passaggio al turno successivo nel fine settimana. Ancora pochi giorni e palla al centro. Si è aperta una mattinata intensa negli uffici della Lega, per archiviare i referti degli ultimi incontri e passare allo step successivo. Obiettivo puntato a comporre il tabellone di sedi, giorni e orari per le sfide che si andranno a giocare. Il tempo delle prove, come quello delle mele, purtroppo scade sempre.