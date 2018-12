Genoa-Atalanta, Prandelli: Voglio un gruppo compatto

Sfida da ex per Prandelli che sfida il suo passato Atalanta dell’altro grande ex di turno, Gian Piero Gasperini.

Per il tecnico di Orzinuovi una sfida da vincere per dare una svolta a questa stagione della sua squadra.

“L’Atalanta resta un pezzo della mia vita molto importante. Sarà un’emozione vera e sincera. Ma devo lasciare da parte le emozioni e pensare alla partita di domani. Mi aspetto dal Genoa forza e propositività per superare i bergamaschi. Gasperini qui è diventato un riferimento. Ha saputo gestire squadra e ambiente molto bene. Domani saremo rivali e cercheremo di metterci in reciproca difficoltà. Mi piace avere dubbi sulla formazione. Significa che i calciatori sono tutti sulla corda e si impegnano. Deve essere un Genoa voglioso, ma al contempo razionale. Individualmente siamo una buona squadra, dobbiamo crescere come gruppo