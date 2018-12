Genoa-Atalanta, Prandelli-Gasperini: numeri da ex

Grandi firme in panchina per la sfida, intinte in un passato di ex. Se mister Prandelli da calciatore ha fatto le fortune dell’Atalanta dove ha debuttato poi come allenatore, il tecnico Gasperini ha fatto spiccare in volo il Grifone con stagioni indimenticabili. L’allenatore del Genoa ha perso solo una delle 11 partite in A affrontate contro l’Atalanta, mentre Gasp ha vinto quattro dei cinque incroci da ex contro la sua squadra precedente. Numeri. Ma soprattutto emozioni. E ricordi sempre vivi. Da qualunque parte la si guardi.

I precedenti tra team da loro allenati sono sei con un bilancio, tra casa e trasferta, di tre successi per Prandelli, uno per Gasperini e due pareggi. Per l’ex del Genoa sarà la 350ma partita in Serie A (135 affermazioni, 92 pareggi, 122 sconfitte), di cui 232 con il Genoa (88 successi, 59 pareggi, 85 sconfitte). Per Prandelli invece sarà la 342ma presenza come mister in Serie A, la terza con il club più antico in Italia. La sua media punti generale è di 1.51 a partita, mentre quella di Gasp di 1.42. Storie di ex. E di un passato che ritorna.