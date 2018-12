Genoa al Gaslini, Bessa: Visita emozionante

In visita al Gaslini per inaugurare lo Spazio Famiglia che il Genoa ha contribuito a realizzare. Una delegazione rossoblù formata da mister Prandelli, capitan Criscito e diversi giocatori, oltre ai rappresentanti della società, è intervenuta stamane alla cerimonia ufficiale. Un momento emozionante. Come toccante è stato condividere la visita ai bambini, cui i giocatori hanno portato i regali. “Siamo venuti per loro. E per conoscere questo progetto di cui siamo orgogliosi. Personalmente ho vissuto l’esperienza di un famigliare ricoverato per anni in una struttura, è importante fare di più e approfondire questo lato della vita” ha detto Daniel Bessa nelle adiacenze de “La Casa del Grifone”, allestita insieme ad aziende partner e il contributo dei tifosi.

Insieme a Bessa erano presenti in rappresentanza della squadra anche il vice-capitano Biraschi, Kouamé, Piatek, Omeonga e Radu. Il centrocampista brasiliano ha parlato poi della difficile sfida di sabato con l’Atalanta. C’è voglia di rovesciare l’inerzia sfavorevole del periodo. “La vittoria manca da tempo. Sappiamo tutti come siano finite le ultime partite… Il sostegno del pubblico in casa regala una spinta in più, anche lo scorso campionato al ritorno abbiamo fatto il maggior bottino di punti al Ferraris rispetto ai viaggi fuori casa. Mister Prandelli sta dando tranquillità. Speriamo di poterlo ripagare sul campo di tutto il lavoro che stiamo sviluppando giorno dopo giorno”.