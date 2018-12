Santa Margherita: parcheggi gratis 3 giorni prima di Natale

Parcheggi gratuiti da sabato 22, domenica 23, lunedì 24 dicembre a Santa Margherita Ligure. Il Comune e Assobello, in accordo con Ascom Santa Margherita Ligure – Portofino, hanno disposto che il fine settimana prima del Natale sia “sosta gratuita” su tutte le aree blu cittadine per le autovetture.

«A due mesi dalla mareggiata che chi ha gravemente segnati ̶ dichiarano il sindaco Paolo Donadoni e il consigliere incaricato a Viabilità e Mobilità Alberto Balsi ̶ Santa Margherita Ligure è pronta alla festosa accoglienza di chi vorrà venire a comprare nei nostri negozi, mangiare nei nostri ristoranti, seguire le manifestazioni o visitare il nostro patrimonio artistico culturale.

Auspichiamo che la sosta gratuita sia un incentivo in più. Ringraziamo Assobello per la disponibilità dimostrata.» Nel dettaglio: le aree blu, i giorni 22, 23, 24, diventano zona disco 4 ore, questo per consentire una maggior rotazione.Il provvedimento è valido solo per le autovetture, sono esclusi gli altri mezzi come pullman, camper.ABov