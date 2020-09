Genoa, allenamenti tutto turno per il Grifone

Scarpini di nuovo allacciati, tutti in campo a sgambettare. Dopo la prima mezza pausa per tirare il fiato, capitalizzata dal gruppo per riposare in ritiro, sono ripartite di slancio le operazioni al centro sportivo. In mattinata lo staff ha modellato il campo secondo necessità, riprendendo gli addestramenti proposti nella giornata di ieri, in parallelo al programma atletico su cui hanno spinto i preparatori. Movimenti codificati tra le sagome disseminate sul terreno per due gruppi distinti dopo la prolungata fase di riscaldamento. Pettorine verdi, arancioni. Lavoro specifico per i portieri. Schemi da memorizzare per fare partire la stagione, apertasi ufficialmente oggi, con il piede giusto. Berretto calato sulla testa come d’abitudine, mister Maran ha battuto sul ferro della tattica tenendolo caldo. Assenti solo i nazionali. Nel pomeriggio seconda tornata.