Eventi della settimana nelle Valli del Parco dell’Aveto

Valli del Parco dell’Aveto, iniziamo settembre con gusto in Val Graveglia, insieme al sommo poeta!

Giovedì 3 settembre nel borgo di Conscenti andremo… a tavola con Dante, un viaggio gastronomico-letterario con grandi ospiti, dallo chef Alessandro Dentone al giornalista e autore televisivo Bruno Gambarotta.

Dopo il maltempo dei giorni scorsi, che ci ha costretto a rimandare alcuni eventi, questo fine settimana ci ritroviamo al Lago delle Lame (Rezzoaglio) per recuperarli: sabato 5 settembre con il Parco dell’Aveto celebriamo la Notte europea dei pipistrelli, un’iniziativa gratuita per conoscere più da vicino questi curiosi e affascinanti mammiferi, ma anche scoprire i prodotti locali grazie a un gustoso pic nic a sorpresa (numero chiuso, info e prenotazioni: info@parcoaveto.it), mentre domenica 6 ci dedicheremo al Forest Bathing, un bagno di bosco che ci aiuterà a ritrovare la connessione con la natura (per info Forest Bathing LIguria tel. 347.330 2664). Sarà anche l’ultima occasione per visitare il Museo del Bosco del Parco dell’Aveto, aperto ancora sabato e domenica prima del riposo stagionale.

Le Guide Meraviglie d’Aveto invece ci porteranno in escursione domenica nella selvaggia Valle Tribolata (info e prenotazioni: tel. 347 3929891).

Mentre a Santo Stefano d’Aveto tutto è pronto per ospitare sabato e domenica la 36° edizione del Rally della Lanterna, abbinata al 4° Rally della Val d’Aveto. Attenzione: nella giornata di domenica la strada di accesso alla Foresta del Penna resterà chiusa dalle h 8.30 alle 18.30 per il Rally, pertanto anche il Rifugio Casermette del Penna sarà chiuso.