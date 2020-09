Un pappagallino sfruttato per chiedere soldi ai passanti lunedì 31 agosto nell’area del mercato settimanale di Recco L’uomo utilizzava il volatile parlante per accattonaggio. L’uccellino era stato sistemato in una scatola di cartone e a richiesta scendeva dalla sua postazione per sfilare una scheda precompilata del lotto.

Lo sfruttatore è stato bloccato in flagrante mentre, in cambio di denaro, sollecitava l’uccellino a prendere con il becco un foglietto con i numeri del lotto. La polizia locale di Recco, è intervenuta su segnalazione dei cittadini, ha denunciato l’uomo per maltrattamento di animali. Il pappagallo è stato affidato all’Enpa di Genova che lo custodisce in una struttura idonea in attesa delle decisioni del magistrato.

Gli agenti hanno ritenuto che l’uccellino fosse custodito in maniera non idonea e che mostrasse evidenti segni di sofferenza anche per la prolungata esposizione sotto il sole. Inoltre si dovrà stabilire se il pappagallino è privo delle penne remiganti, tagliate in questi casi per impedirne il volo.

«Questi poveri animali vengono usati per intenerire i passanti che, spesso inconsapevoli, alimentano uno sfruttamento – dice il sindaco Carlo Gandolfo – il plauso va ai cittadini che hanno segnalato e agli agenti della polizia locale che hanno stroncato questa ignobile pratica, ravvisando anche il reato di maltrattamento di animali».ABov