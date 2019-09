Genoa, 22 i convocati per l’amichevole con l’Entella

Un allenamento tirato, grazie anche alla partecipazione di nove ragazzi della Primavera, nonostante le assenze dei nazionali.

Al termine sono stati ufficializzati i convocati per l’amichevole con la Virtus Entella, in calendario venerdì (ore 20) al Comunale di Chiavari. Prima della partita, ai varchi d’ingresso, sarà attiva una raccolta fondi per l’Istituto Giannina Gaslini. La prevendita è in corso. I botteghini dello stadio saranno regolarmente aperti. Questi i giocatori che saliranno sulla Freccia Rossoblù: 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 24 Bianchi, 28 Agudelo, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 36 Zennaro, 40 Raggio, 48 Piccardo, 61 Moro, 70 Kallon, 72 Da Cunha, 73 Masini, 91 Saponara, 93 Jandrei, 98 Gasco.