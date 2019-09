E’ iniziato il Festival della Cultura ad Alassio

Festival della Cultura – Day Two

Pubblico attento e partecipe all’incontro “Ricordi di Eugenio Montale” che ha visto un interessante dialogo tra la nipote, Bianca Montale, e il critico letterario Stefano Verdino con cui ieri si è aperto il Festival. Ecco i nuovi appuntamenti

Un pubblico caloroso ha salutato ieri il primo dei numerosi appuntamenti del Festival della Cultura, la kermesse organizzata dal Comune di Alassio per festeggiare i 25 anni del Premio Letterario Alassio Centolibri.

Suggestivo inoltre l’incontro successivo in punta al Pontile Bestoso dove un caratteristico aperitivo ha fatto da cornice alle letture delle poesie di Montale selezionate e interpretate da Giorgio Caprile.

Oggi si prosegue con tre appuntamenti che animeranno il pomeriggio e la prima serata.

Alle 17,30 presso il Diana Grand Hotel si terrà l’incontro sul tema “Levi: da Torino a Roma, passando per Alassio” con interventi di Luca Beltrami e Alberto Beniscelli

Alle 18,30 lo stesso Luca Beltrami presso Pinacoteca Carlo Levi illustrerà “L’eredità di Carlo Levi” .

Si chiude alle ore 20 sul Pontile Bestoso con l’aperitivo culturale durante il quale il Prof. Bruno Schivo racconterà storie e aneddoti di Alassio​.

Anche oggi continuano le aperture straordinarie della Pinacoteca Richard West e della Memorial Gallery (Viale Hanbury 17 – dal 4 al 7 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; e della Pinacoteca e Archivio Carlo Levi (Via Gramsci 58 dal 4 al 7 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19).

Ecco i prossimi appuntamenti:

Venerdì 6 settembre

Per i bambini alle 16,30, sempre nella Sala Bambini della Biblioteca Civica si terrà il Laboratorio Creativo “Baby Chef” per il quale, ai fini organizzativi, è richiesta la prenotazione (0182 648078 oppure biblioteca@comune.alassio.sv.it)​

Ore 17,30 Diana Grand Hotel: “L’informazione culturale per Mario Tozzi”: Ernesto Ferrero, presidente della Giuria del Premio “Alassio per l’Informazione Culturale” intervisterà il vincitore del premio, il giornalista, divulgatore scientifico e conduttore di “Sapiens” su Rai Tre, Mario Tozzi

Ore 18,30 Auditorium Roberto Baldassarre della Biblioteca Civica: “La presenza dell’Italia nelle Culture Europee” dibattito pubblico con gli italianisti Claude Cazalé-Berard, Michel Ossner e Roberto Francavilla.

Ore 21,30 Piazza Partigiani: Conferimento del Premio “Alassio per l’Informazione Culturale” a Mario Tozzi. Conduzione e interviste a cura del Prof. Ernesto Ferrero

Sabato 7 settembre

Ore 10 ritrovo in Piazza della Libertà “Pittori ad Alassio: West, Levi e Studio Beniscelli”

Ore 16,30 Diana Grand Hotel: Intervista a Gerry Scotti, da sempre presentatore della serata finale del Premio Alassio Cento Libri

Ore 18,00 Hanbury Tennis Club: “Vittoriani ad Alassio” con Alessandro Bartoli, Denis Dardani, Lady Carolyn Hanbury e Jacqueline Rosadoni Poole

Ore 21,30 Piazza Partigiani

Cerimonia di Premiazione di Nadia Terranova che con il romanzo “Addio Fantasmi” (Einaudi) vincitrice del Premio Alassio Centolibri – Un autore per l’Europa.

La serata sarà presentata da Gerry Scotti: lo scrittore Roberto Alajmo, vincitore dell’edizione 2018, consegnerà il premio a Nadia Terranova