Giornalismo in lutto, deceduto Gian Luigi Corti: il cordoglio di LN

Lutto nel giornalismo ligure. Se n’è andato la scorsa notte Gianluigi Corti, consigliere nazionale Ussi e presidente del Gruppo Giornalisti Sportivi della nostra regione.

Lascia un decano della professione. Un uomo a cui va riconosciuto un impegno eccezionale prodotto sui tavoli, istituzionali e non, nell’esercizio delle deleghe e degli incarichi ricoperti. Un’attività funzionale alla crescita del movimento giornalistico e sportivo: locale e non. Ispiratore di idee. Realizzatore di progetti. Lo trovavi in prima fila nelle rivendicazioni per cui si è speso sino all’ultimo per la categoria. Nella buona e cattiva sorte. Dai tanti giovani avviati alla professione, tra cui il figlio Michele, a cui ha trasmesso amore per la professione. A quanti hanno avuto modo di trovare in lui una persona aperta all’ascolto, al dialogo, al confronto. Anche duro. Senza manierismi di facciata. Senza peli sulla lingua.