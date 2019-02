Gattina spaventata in cerca del padrone a Savona, contattare Enpa

Ha aperto la porta per uscire ed una giovane gatta molto spaventata che si trovava nella scala si è infilata velocemente in casa.

L’appartamento si trova in via Milano a Savona e la signora ha chiesto aiuto ai volontari della Protezione Animali, che hanno recuperato l’intrusa, mentre una ricerca presso i vicini per trovare il proprietario non ha avuto esito.

Ora si trova, ancora molto timorosa malgrado i tentativi di coccole da parte dei volontari, presso la sede Enpa di via Cavour 48 r, dove il proprietario che l’ha persa la potrà vedere e riavere, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.