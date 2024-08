Galliera, una 16enne genovese denuncia violenza sessuale

Ha invitato a casa sua un quasi coetaneo conosciuto mentre era a passeggio con le amiche in Centro città per vedere un film e, tutti insieme, hanno trascorso una serata come tante.

Poi, però, ha denunciato di avere subìto una violenza sessuale, che sarebbe avvenuta nella notte fra venerdì e sabato scorsi.

E’ la sintesi di quanto raccontato l’altro giorno da una 16enne genovese che, dopo avere parlato con la madre si è presentata all’ospedale Galliera, dove è stata visitata dai medici che avrebbero quindi segnalato il caso alle poliziotte specializzate in reati sessuali della Questura di Genova.

Secondo quanto emerso, la presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta nella casa famigliare della minorenne in un popoloso quartiere genovese, dove il giovanissimo, nonostante i rifiuti, avrebbe abusato della 16enne.

Al momento sono in corso le indagini per risalire all’autore della presunta violenza sessuale al fine di interrogarlo sui fatti raccontati. Mentre nei confronti della 16enne è stato attivato il protocollo del “Codice rosso”.