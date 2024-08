Amt, Torta dei Fieschi: potenziamento linea 945 Chiavari-Battilana.

In occasione della storica Torta dei Fieschi a Lavagna, che si terrà mercoledì 14 agosto, Amt – Genova ha predisposto un potenziamento del servizio della linea 945 Chiavari – Battilana per agevolare la mobilità di tutti i visitatori.

Per consentire una migliore partecipazione all’evento, oltre al servizio programmato, saranno aggiunte le seguenti corse.

Partenze aggiuntive da Chiavari Colonia Fara:

19:15 – 20:50 – 21:30 – 23:30 – 00:00

Partenze aggiuntive da Battilana:

19:29 – 20:29 – 21:55 – 22:35

Clicca qui https://www.amt.genova.it/amt/torta-dei-fieschi-di-lunedi-14-agosto-intensificazione-della-linea-945/ per consultare l’orario completo della linea 945. Per usufruire del servizio è necessario essere in possesso di un regolare titolo di viaggio. ABov