Gallerie Moneglia, Garibaldi: necessaria copertura segnale telefonico. Interrogazione in Regione

“E’ necessario avviare idonee e concrete iniziative per dotare di copertura del segnale telefonico il tratto stradale delle gallerie fra Riva Trigoso e Moneglia e fra Moneglia e Deiva Marina.

In tal senso, ho depositato un’interrogazione in Regione, considerato che l’assenza del segnale telefonico rappresenta un forte disagio e un potenziale problema per la sicurezza in quanto nel caso di incidenti, purtroppo frequenti, nei tratti stradali delle gallerie si potrebbero verificare sensibili ritardi nei soccorsi.

Ricordo che il transito nei 9 chilometri dei tunnel è a senso unico alternato e regolato da semafori poiché la larghezza assai ridotta della strada, ricavata dalla vecchia sede ferroviaria, non consente il passaggio di due auto in ambo i sensi contemporaneamente”.

Lo ha dichiarato oggi il vice capogruppo regionale della Lega Sandro Garibaldi.