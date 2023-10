Furto in casa a Certosa, ladri portano via elettrodomestici

Ancora furti in casa a Genova. Stavolta è toccato a un appartamento in ristrutturazione e quindi disabitato in via Zella a Certosa.

I ladri sono entrati in azione la scorsa notte forzando la porta d’ingresso e, una volta dentro, rubando un frigo, una tv e un po’ di attrezzi da lavoro usati dagli operai.

Poi, sono fuggiti indisturbati.

La proprietaria si è accorta della brutta sorpresa al mattino e ha chiamato la Polizia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, che poi hanno acquisito le immagini di videosroveglianza della zona per risalire agli autori del furto.

Indagini in corso.