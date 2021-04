Furti sul bus, minorenni stranieri rubano smartphone a passeggero genovese: presi

Ieri a bordo del bus Amt della linea 1, due stranieri hanno sfilato dalla tasca del giubbotto di un passeggero genovese un telefono cellulare.

I giovani ladri, mentre si stavano allontanando, sono stati fermati dai carabinieri di Ge-Sestri Ponente.

Identificati in due minorenni, sono stati trovati in possesso dello smartphone appena rubato sul bus e quindi sono stati denunciati in stato di libertà per “furto”.

Dopo gli accertamenti, i minorenni stranieri sono stati affidati ad una comunità di Pegli.

Lo smartphone è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, che ha ringraziato i carabinieri.