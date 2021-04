Via Robino e via Ameglio, tifosi imbrattano scalinata con colori Samp: denunciati

La scorsa notte un gruppo di tifosi della Samp sono stati sorpresi dai carabinieri in piazza Guicciardini a Genova mentre imbrattavano con della vernice dei colori della propria squadra del cuore, il cordolo e la scalinata tra le limitrofe via Robino e via Ameglio.

Altri tifosi, all’arrivo delle Forze dell’ordine, sono riusciti a scappare e a far perdere le tracce.

Il 20enne e il 23enne, gravato da pregiudizi di polizia, che sono stati bloccati, al termine degli accertamenti sono stati denunciati in stato di libertà per “concorso in deturpamento e imbrattamenti di cose altrui”.

Indagini in corso per identificare i fuggitivi.