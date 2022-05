Fuori il nuovo video di Psiker. Da oggi online il clip del singolo “Ctrl Alt Canc” insieme al rapper lucano Vega.

Fuori il nuovo video di Psiker per la regia di Maria Bryzhko e Stefano Perego.

Il video è già disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download.

Nel videoclip viene rappresentato il dualismo tra Massimo Curcio e il suo alter ego Psiker: da un lato c’è Massimo impiegato, vestito con abiti formali, irrigidito dal contesto tipico da ufficio, dall’altro c’è Psiker, che invece si esprime liberamente, balla e si diverte.

«Con “Ctrl Alt Canc” ho voluto unire il sound tipico delle mie produzioni, influenzate dagli anni ’80 e ’90, con quello più contemporaneo caratteristico delle nuove generazioni di musicisti, in particolare della scena urban e trap – afferma Psiker –

Questo brano è il risultato della collaborazione con il rapper Vega e i producer Whizy e Logos, che hanno all’incirca la metà della mia età.

Oltre a duettare con me ed essere autore di una parte del testo, Vega è colui che mi ha fatto conoscere molti giovani artisti che come lui stanno compiendo i primi passi nel mondo della musica trap, rap e urban.

Spulciando tra i crediti delle canzoni che Vega mi ha fatto ascoltare, mi sono imbattuto in Whizy. L’ho contattato e gli ho inviato un provino di “Ctrl Alt Canc”. Ed è così che per la prima volta in vent’anni ho deciso di collaborare per la produzione di un mio brano».

In “Ctrl Alt Canc” Psiker racconta del momento cui, guardandosi allo specchio, ci si ritrova a fare i conti con le scelte sbagliate e gli insuccessi e si decide di resettare tutto, come si fa sulla tastiera del computer, premendo i tasti Ctrl Alt Canc.

Prodotto dallo stesso Psiker con Whizy (producer napoletano classe ’97 che ha collaborato tra i tanti artisti anche con Clementino e Nicola Siciliano) e masterizzato dal producer Logos presso il No Type Studio di Milano, il brano è impreziosito dalla collaborazione con il giovane rapper Vega, autore della strofa trap scritta in dialetto lucano.

In merito al suo nome d’arte, Psiker dichiara «Vent’anni fa ho scelto di usare un nome d’arte per separare la vita privata da quella artistica.

Da “psiche” (dal greco psyché, ovvero anima, mente), unito al suffisso “er” (che in inglese identifica “colui il quale”), è nato Psiker, “colui che pensa”.

Con il tempo ho capito quanto questi i miei viaggi mentali siano stati fondamentali per sopravvivere e superare tante difficoltà, fin da quando ero un bambino.

Ancora oggi, il perdermi tra mille pensieri rappresenta la via di fuga dalle tante responsabilità della vita di tutti i giorni.

Ed è così che appena fuori dall’ufficio, il Massimo manager si trasforma nell’artista Psiker. Le responsabilità, gli schemi e la rigidità lasciano il posto alla creatività e alla musica».

Psiker

Classe 1980, Massimo Curcio è un Finance Manager, cantautore e produttore milanese.

Nei primi anni 2000 pubblica tre demo-album – “Delivery” (2003), “Daydreams” (2004) e “Artismo” (2005) – a cui seguono 6 album in studio che complessivamente hanno visto coinvolti oltre un centinaio di artisti: “Logic” (2008), “Genial” (2011), “Synthetico” (2012), “Exist” (2014), “Maximo” (2016) e “Momentum” (2020).

Nel 2008 firma il suo primo contratto con l’etichetta discografica Universo. Nel 2016 pubblica “Maximo”, album in cui raduna le voci delle band che ascoltava negli anni ‘90 durante la sua adolescenza e che hanno influenzato lo stile musicale e la scrittura delle sue prime canzoni.

Nell’album, insieme a Psiker, sono presenti: Francesca Gastaldi (Zerozen), Raffaella Destefano (Madreblu), Luca Urbani (Soerba) e Odette Di Maio (Soon). Pubblicato a marzo 2020, “Momentum” è stato scritto a Donegall (Irlanda) e si caratterizza per le molteplici influenze internazionali.

Successivamente l’album è stato impreziosito dalle collaborazioni con il producer irlandese Jonny Fitch (programmazioni, chitarre, basso) e con la cantante e producer danese HunBjørn (voce e cori).

Nel 2022 sigla un contratto con ADA Music Italy – Divisione di distribuzione di Warner Music Italy.

