Una miniatura raffigurante i giardini dell’India Moghul, parte della collezione della Fondazione Bruschettini per l’Arte Islamica e Asiatica, sarà esposta in mostra dal 6 al 15 maggio 2022, includendo le celebrazioni dei Rolli Days.

Ancora una volta Oriente e Occidente si incontrano a Palazzo Lomellino.

La mostra “Domenico Parodi. L’Arcadia in giardino”, allestita a Palazzo Nicolosio Lomellino – gioiello di proprietà privata di Via Garibaldi 7, tra i più affascinanti Palazzi dei Rolli di Genova – ospita un’opera speciale in occasione delle giornate di commemorazione alla memoria di Alessandro Bruschettini, studioso, collezionista e fondatore della Fondazione Bruschettini per l’Arte Islamica e Asiatica.

Da venerdì 6 a domenica 15 maggio 2022, una preziosa miniatura della collezione Bruschettini raffigurante architettura e giardini dell’India Moghul, – proveniente da un manoscritto illustrato alla corte dell’imperatore moghul Akbar (r. 1556-1605), l’Akhbar-i Barmakiyan (Storia dei Barmecidi) – potrà essere ammirata nella Sala della fede, instaurando un dialogo originale con le opere in mostra all’insegna dell’interculturalità.

L’ambiente raffigurato nella miniatura è un caratteristico cortile moghul della fine del XVI secolo e oltre i confini del cortile si vede un paesaggio immaginario, in cui alberi tipicamente indiani come il banano sono abbinati ad altri di tradizione persiana come il cipresso e il pesco in fiore.

Scelto perché in tema con la mostra in corso, il soggetto della miniatura Moghul – la più importante dinastia imperiale di religione musulmana che regnò su quasi tutto il territorio dell’Asia meridionale durante la dominazione islamica in India a cui si deve un nuovo e sofisticato approccio ai giardini e ai giochi d’acqua – grazie al gioco di rispondenze fra interno ed esterno, richiama indirettamente all’eccezionale “permeabilità” tra dimora e giardino di Palazzo Nicolosio Lomellino.

Ancora una volta Oriente e Occidente si incontrano a Palazzo Lomellino che otto anni fa aveva ospitato la coinvolgente mostra Arte Ottomana 1450-1600. Natura e astrazione: uno sguardo sulla Sublime Porta.

Venerdì 6 maggio, nell’ambito delle giornate di commemorazione di Alessandro Bruschettini, verrà presentato il catalogo della mostra, edito da Sagep.

“Domenico Parodi. L’Arcadia in giardino”

L’esposizione “Domenico Parodi. L’Arcadia in giardino” è promossa e organizzata dall’Associazione Palazzo Lomellino di Strada Nuova,

curata da Daniele Sanguineti e Laura Stagno, professori associati all’Università di Genova, con la collaborazione tecnica di Valentina Borniotto, celebra Domenico Parodi con un itinerario che si snoda tra gli ambienti esterni e interni,

per mezzo di 20 opere immerse in un allestimento scenografico ideato da Guido Fiorato, direttore dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, e un focus particolare alla progettazione del Ninfeo e del giardino pensile.

Sarà aperta fino al 31 luglio 2022.

