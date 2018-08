I vigili del fuoco hanno chiuso in via precauzionale la Sopraelevata tra la Foce e piazza Cavour, in entrambe le direzioni, per una fuga di gas in via dei Pescatori, alla Foce.

La fuga di gas si sarebbe generata da una conduttura.

Vigili del fuoco e tecnici sono sul posto dalle 15.30.

La stra Aldo Moro, la Sopraelevata, è stata riaperta.