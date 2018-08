Nessuno vuole il pincher Bill, l’appello prima che ritorni al canile

Proseguono le avventure del pincher meticcio Bill con la situazione che si fa più seria. Il 19 luglio scorso Bill un cane meticcio Pincher si allontanava dal suo padrone nei pressi dell’Ospedale Galliera facendo perdere le proprie traccie.

Subito era partito un appello da parte del figlio del proprietario, Stefano per ritrovare l’animale. Il giorno dopo il canile del Monte Gazzo segnalava la presenza presso la sua struttura dell’animale con grande gioia di Stefano, del padre e di tutti gli amici che lo avevano cercato.

Ora la vicenza sta prendendo una brutta piega, si cerca un’adozione del cuore, Bill non lo vorrebbe più nessuno.

Lo scrive lo stesso Stefano sul suo profilo Facebook “Bill:terzo episodio:a quanto pare nessuno lo vuole più..mio padre non è in condizioni di accudirlo..nemmeno mia sorella..io neppure non avendo mai desiderato un cane..oltretutto non avendo nemmeno un terrazzo..chiedo a voi amici ed ai vostri amici e amici degli amici di prenderlo con voi..e di accudirlo..ora è da mio padre. .ma domani se nessuno lo vorrá sarò costretto a portarlo al canile..sperando nel buon cuore di qualcuno vi saluto tutti..ste”.

Insomma si cerca qualcuno che voglia tenere ed accudere il vecchio Bill a casa propria. SI tratta di un meticcio di 9 anni con un ottimo carattere. Per l’adozione del cuore chiamare: 3490852145