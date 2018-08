Genoa, Preziosi ancora attivo sul mercato

Un mercato scoppiettante per tanti nuovi arrivi. E altri “botti” pronti a defragare nei prossimi giorni, dopo il lavoro certosino che, salvo colpi di scena, si concluderà con l’attesa fumata bianca e l’inserimento di altri due elementi nel gruppo agli ordini di mister Ballardini.

Tutte le tessere del mosaico, concordato pazientemente dal tecnico con il presidente Preziosi e i dirigenti, stanno via via completandosi, in anticipo tra l’altro rispetto alla tendenza degli ultimi anni. A grandi linee il Genoa, edizione 2018/19, pur restando vigile sugli affari last minute, ha centrato i propri obiettivi con queste ultime operazioni, in procinto di essere messe nero su bianco.

Una campagna acquisti che ha visto la società, a fronte delle cessioni dettate in larga misura da quanti erano interessati a cambiare aria, non perdere la sana abitudine di muoversi tempestivamente per setacciare opportunità a costo zero o limitato. Ma anche, come non si registrava da tempo, di convogliare risorse nell’ordine di decine di milioni, per assicurarsi le prestazioni di calciatori pronti o di prospettiva. L’intento è aprire un nuovo ciclo e la speranza è raccogliere in futuro i frutti sul piano dei risultati sportivi. Un impegno che i tifosi, sempre vicini alla squadra, stanno apprezzando visto l’entusiasmo intorno al team e l’andamento della campagna abbonamenti #questaèdavivere.