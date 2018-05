Questa mattina la squadra di Ge Est è intervenuta in Via Carso per uno scontro frontale fra una autovettura e un camioncino.

Giunti sul posto i vigili hanno stabilizzato la conducente col collare cervicale. Successivamente, arrivato il 118, la signora è stata consegnata alle cure dei militi e trasportata in ospedale per accertamenti. Successivamente è stata messa in sicurezza l’area.

Il traffico in zona è rimasto chiuso.