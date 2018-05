Nautica, oltre 22mila visitatori al Versilia Yachting Rendez-vous

Sono stati 9.516 i visitatori professionali, su un totale di oltre 22mila, che hanno animato la seconda edizione del Versilia Yachting Rendez-vous, appuntamento internazionale dedicato alla nautica dell’alto di gamma, in scena a Viareggio dal 10 al 13 maggio.

Per quattro giorni una grande festa nel cuore del distretto nautico viareggino che è stato in grado di attirare visitatori provenienti da tutto il mondo.

Delle 22mila presenze (+25% rispetto all’edizione 2017), il 59% arrivava da paesi Europei (in particolare da Francia, Germania, Inghilterra, Olanda e Svizzera) e il 41% da paesi extra-Ue (con una forte presenza di visitatori provenienti da Russia, Stati Uniti ed Emirati Arabi).

Lungo le darsene di Viareggio un centinaio di super yacht di cantieri italiani ed esteri; a terra 170 aziende espositrici, tra cantieri, accessori, marine e componenti della filiera produttiva e dei servizi di eccellenza legati al comparto.

“Siamo molto soddisfatti di questa seconda edizione del Versilia Yachting Rendez-vous” afferma Lamberto Tacoli, presidente di Nautica Italiana. “È stato un successo in termini di visitatori e attività commerciali. Il sentimento diffuso tra tutte le Aziende partecipanti è stato quello di una crescente fiducia nel progetto e nei suoi potenziali sviluppi futuri. Molto interessanti i convegni organizzati: la ricerca sul Market Monitor, sviluppata insieme a Deloitte, la Legal Conference e la Design Conference meritevole, anche quest’anno, di aver riunito a Viareggio alcuni tra i massimi esponenti del design mondiale. Un grazie alle aziende partecipanti, al nostro partner Fiera Milano e alle istituzioni del territorio”.

“I dati di questa edizione confermano la validità del progetto che permette al Versilia Yachting Rendez-vous di accreditarsi come un evento partecipato da imprese e cantieri che rappresentano l’eccellenza della nautica da diporto” dichiara Vincenzo Poerio, presidente del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana. “È cresciuta la partecipazione di aziende toscane dove il comparto superyacht riveste maggiore rappresentatività e l’intenso programma ha offerto molti approfondimenti e confronti su tecnologia e innovazione e sulla progettazione europea. Lavoreremo per rendere ancora più attrattivi per i broker e per i clienti internazionali il territorio e l’evento. Anche da parte mia, un ringraziamento sincero ai partner, a tutte le istituzioni di Viareggio e della Versilia che hanno operato a fianco di NAVIGO – capofila del soggetto gestore del distretto – nella squadra organizzativa” .

“In questi giorni Viareggio si è rivelata una bellissima vetrina unica nel suo genere, che ha attirato compratori e visitatori provenienti da tutto il mondo, accomunati dalla passione per le barche e per la bellezza di questi luoghi” dichiara Fabrizio Curci, amministratore delegato di Fiera Milano. “Fiera Milano ha messo a disposizione il suo know-how nell’organizzazione e gestione dei grandi eventi fieristici al fine di garantire una seconda edizione di successo. È un percorso evolutivo che ha tutte le caratteristiche vincenti per crescere ulteriormente”.

La manifestazione, fortemente voluta da Nautica Italiana, è stato organizzato da Fiera Milano in collaborazione con il Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, con il sostegno e il supporto di Regione Toscana e Comune di Viareggio, con l’intento di coinvolgere tutto il comparto e le associazioni di settore nazionali ed internazionali. Grande ruolo di accoglienza ha avuto il territorio della Versilia, con i suoi Comuni di Pietrasanta e Forte dei Marmi, che sono stati palcoscenico e cornice degli eventi che hanno animato le giornate dell’esposizione.

Il Versilia Yachting Rendez-vous dà appuntamento a tutti gli appassionati del mondo della nautica alla sua terza edizione in programma nel maggio 2019 sempre a Viareggio!