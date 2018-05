Vede i poliziotti, ingoia 27 dosi di eroina: tunisino salvato dai medici e poi spedito in galera

Un tunisino di 45 anni, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti e irregolare in Italia, alla vista della polizia oggi ha ingoiato 27 bustine di eroina del peso di circa venti grammi complessivi, ma è stato arrestato ugualmente dagli agenti.

L’episodio è avvenuto nella zona di Ventimiglia. L’immigrato era già stato arrestato lo scorso 30 gennaio e condannato a due anni con pena sospesa e divieto di dimora nella provincia di Imperia.

L’operazione antidroga è scattata su un autobus di linea in transito sull’Aurelia all’altezza di Bordighera, dove gli agenti sono saliti in abiti civili per effettuare una serie di controlli.

Il nordafricano è riuscito a ingoiare le bustine in rapida successione ma i poliziotti lo hanno visto e lo hanno condotto in ospedale per le radiografie. I medici lo hanno salvato e poi gli agenti lo hanno rinchiuso in carcere a Imperia.