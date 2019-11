Frontale ad Albaro, guidatori estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco

Ieri sera a Genova Albaro, in via Righetti, si è verificato un frontale fra due auto.

Le due vetture, per cause in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Una delle due è andata a sbattere su altre auto parcheggiate.

La passeggera di uno dei due veicoli è riuscita a uscire dall’abitacolo autonomamente, mentre i 2 conducenti, invece, sono rimasti incastrati nell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, utilizzando gli attrezzi idraulici nel gruppo cesoia/divaricatore, hanno forzato le portiere ed estratto i 2 feriti, consegnandoli alle cure del 118 presente. Sul posto anche la polizia locale.