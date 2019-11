Al Teatro Govi La parte mancante dedicata al Ponte Morandi

La parte mancante, manifestazione dedicata alla tragedia del Ponte Morandi, domani 17 a Teatro Govi di Genova Bolzaneto.

<La parte mancante di quel ponte che non c’è più, è quella crollata la vigilia di Ferragosto di un anno fa!

La parte mancante è la cultura del guadagno e dell’ indifferenza.

La parte mancante però è anche quella di coloro che si tirano su le maniche davanti a qualsiasi dramma, con una solidarietà e un cuore che non hanno eguali.

La parte mancante siamo noi, che possiamo educare le persone del futuro a cambiare questa società dove i ponti ci devono far incontrare le persone e non morire assurdamente…>

Questa lunga prefazione serve ad identificare la rappresentazione teatrale “La parte mancante – Testimonianze su di un ponte che non c’è più”, che Sulle ali della fantasia in collaborazione con Alyat danza, con le giovani allieve dell’Accademia della fantasia e i Municipi VI del Medio Ponente e V della Valpolcevera, metteranno in scena oggi 16 novembre ore 21.00 presso il teatro di San Giovanni Battista di Sestri Ponente e domani 17 novembre ore 16.00 presso il Teatro Govi di Bolzaneto.

Non è una commemorazione o una cronistoria, ma un messaggio educativo e di speranza.. quello che prende corpo dalle testimonianze riportate dal libro “Il ponte silenzioso” di Nadia Porfido e Valentina D’Amora, sulle quali la rappresentazione elabora una sua trama e un suo svolgimento, basato sulle emozioni e gli stati d’animo, scatenati dal crollo di quel ponte, che non c’è più.

Una speranza che parte dall’impegno, dalla consapevolezza e responsabilità che le giovani allieve dell’Accademia si sono volute assumere per realizzare un balletto molto particolare e le canzoni cantate con Francesco Ciccotti, Robby Pensato e Martina Nuovo, ospiti d’onore della manifestazione benefica.

Lo scopo infatti è, come di consuetudine, di queste realtà, associative effettuare una raccolta fondi che saranno devoluti ai progetti locali “Un villaggio per crescere”, “4G” e “Un nuovo chilometro 0,500”.

Ingresso ad offerta libera