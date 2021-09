Flc Cgil: Scuole chiuse in Liguria per mancanza di personale

Croci: Solo a Genova mancano 160 collaboratori scolastici fondamentali per ripartire in sicurezza

Le scuole sono ripartite con grandi difficoltà nonostante per la prima volta la maggior parte dei docenti sia già in servizio.

Secondo i dati riportati dalla Cgil in Liguria sarebbero state fatte più di 1700 nomine di ruolo e 4.170 supplenze annuali. Solo a Genova martedì pomeriggio sono state fatte 110 nomine per i collaboratori scolastici ma ne mancano ancora altri 160 e servono altri 120 assistenti amministrativi.

“C’è un forte ritardo sulle nomine del personale amministrativo tecnico ausiliario che ha compromesso l’avvio dell’anno scolastico, spiega Claudio Croci, segretario generale Flc Cgil Liguria.

Gli istituti non sono riusciti a riaprire per mancanza di collaboratori scolastici e assistenti amministrativi, non per lo sciopero indetto da Anief (Associazione nazionale insegnanti e formatori) che vale appena l’1% del personale”.

“Il personale è fondamentale per la ripartenza in sicurezza – conclude Croci. Anche per i controlli del green pass e le nuove procedure per il ritorno in presenza al 100%”.