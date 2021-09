Al via The look of the Year Fashion Award, prestigioso evento di moda worldwide che la Riviera dei Fiori ospiterà il prossimo 26 Settembre.

Sanremo Riviera dei Fiori 37° edizione

The look of the Year nasce nel 1983 negli Stati Uniti

Alcune tra le più importanti modelle al mondo hanno iniziato la loro carriera dopo aver partecipato o essersi aggiudicato il titolo di THE LOOK OF THE YEAR.

Cindy Crawford, Giselle Bunchen, Linda Evangelista, Stephanie Seymour per citare le Top Model degli anni 90;

per passare alle più recenti vincitrici, di casa alle sfilate delle principali Fashion Week internazionali quali Milano e Parigi e sulle pagine dei più importanti magazine di moda.

Per poter partecipare al world Fashion Event di TLY si inizia con i casting organizzati da oltre 40 agenzie con sedi nei cinque Continenti.

La partecipazione è riservata a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 22 anni.

L’Evento in generale coinvolge:

modelli, agenzie model management, case di moda, stilisti, fotografi, aziende del settore (hair, make-up, etc.),

fashion blogger e media relation, oltre naturalmente a personaggi della moda.

Inoltre THE LOOK OF THE YEAR Fashion Award verrà assegnato a chi la crea la moda, la produce, la indossa per mestiere e chi la promuove (web, giornali, radio, tv, social).

Nelle edizioni precedenti hanno partecipato, con le loro collezioni, alcuni dei più importanti Stilisti italiani e internazionali.

Renato Balestra, Alviero Martini, Lorenzo Riva, Fausto Sarli, Pierre Cardin, John Richmond, Maison Coveri, Gai Mattiolo, solo per citarne alcuni.

L’edizione 2021 si presenta dopo un anno di stop dovuto al Covid e tra non poche difficoltà si appresta a diventare una delle più suggestive.

La bellezza delle coste e il panorama della Riviera dei Fiori hanno convinto la produzione, grazie anche all’ospitalità del Gruppo Cozzi Parodi, a produrre l’evento in una location meravigliosa.

L’Evento Finale, con il Patrocinio della Regione Liguria, si terrà infatti nella cornice del Porto di Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare (IM).

Prestigiosi yacht faranno da scenografia alla passerella, dove i modelli, con le acconciature del Gruppo Wella, sfileranno vestiti da importanti stilisti italiani e internazionali.

Saranno diversi i momenti moda, tra shooting video e fotografici, dedicati alla città di Sanremo tra il Casinò e il Palafiori, in collaborazione con il Consorzio Gruppo Eventi.

Media Partners Ufficiali dell’intero evento:

FASHION CHANNEL, che con i suoi oltre 2,3 ml di iscritti e il canale moda più seguito al mondo sul web.

FASHION TV Turkey, visibile in tutto il mondo su canale Sky, GO TV, presente in tutta Italia sul canale 163 del digitale terrestre;

RADIO SANREMO, la radio della Città dei Fiori ascoltata in tutto in mondo attraverso il web, che segue TLY con spot e interviste in varie lingue;

e il magazine sanremo.it distribuito gratuitamente nella versione cartacea nelle migliori location del Principato di Monaco e della Riviera dei Fiori e sul web in formato digitale.

Saranno presenti, inoltre, diverse troupe televisive a seguito dei concorrenti.

Ad esempio KOREA TV che realizzerà una serie di reportage sulle location che ospiteranno i concorrenti.

L’Evento sarà trasmesso anche in streaming sui canali social ufficiali.

L’intero Evento verrà presentato da Gerardo Di Maio di Showcase in rappresentanza della EventsWorld, Direttore Ivana Triolo e Produttore Nuccio Cicirò, titolari del marchio THE LOOK OF THE YEAR.

Lo farà durante una Conferenza Stampa che si terrà a Genova, presso la Sala Stampa della Regione Liguria.

Avverrà alla presenza dell’Assessore Regionale ai Grandi Eventi Giovanni Berrino, moderati dal giornalista Claudio Gambaro di Radio Sanremo.

L’assessore regionale al turismo Gianni Berrino ha dichiarato:

“Ringrazio gli organizzatori per aver portato in Liguria e a Sanremo una manifestazione così importante che fa della bellezza e del look la sua filosofia e che bene si coniuga con le bellezze della nostra Riviera in questa estate di grande successo turistico.”