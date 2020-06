Festival Teatrale di Borgio Verezzi, variazione programma

C’è una variazione nel programma del Festival Teatrale di Borgio Verezzi

C’è una variazione nel programma del Festival di Borgio Verezzi: salta “La leggenda del pianista sull’Oceano”, in cartellone il 5 agosto e riproposto in questa nuova edizione dopo che lo scorso anno lo spettacolo era stato interrotto dalla pioggia. Non è stato possibile infatti adeguare tecnicamente l’allestimento scenico alle nuove esigenze di sicurezza sanitaria legate al contenimento del COVID-19.

Al suo posto il 5 agosto vedremo “Ulisse”, già in programma il 6 agosto e che raddoppierà quindi le repliche. Portato in scena dalla stessa compagnia diretta da Igor Chierici, lo spettacolo ispirato all’Odissea sarà presentato in una versione che rispetta le normative.

Ne saranno interpreti, oltre allo stesso Chierici e Luca Cicolella (anche registi dello spettacolo), Cristina Pasino, Bruno Ricci ed Edmondo Romano.