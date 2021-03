Festival Sanremo, Vescovo Suetta non digerisce esibizione di Achille Lauro

Vescovo Suetta: Il mio intervento per confortare la fede ‘dei piccoli’, per dare voce a tutte le persone credenti e non credenti offese da simili insulsaggini e volgarità

L’esibizione di Achille Lauro al Festival di Sanremo non è piaciuta al vescovo di Sanremo e Ventimiglia Antonio Suetta che critica anche Fiorello.

In una nota sul sito della diocesi scrive che “il mio intervento, a questo punto doveroso, è per confortare la fede ‘dei piccoli’, per dare voce a tutte le persone credenti e non credenti offese da simili insulsaggini e volgarità, per sostenere il coraggio di chi con dignità non si accoda alla deriva dilagante, per esortare al dovere di giusta riparazione per le offese rivolte a Nostro Signore, alla Beata Vergine Maria e ai santi, ripetutamente perpetrate mediante un servizio pubblico e nel sacro tempo di Quaresima”.