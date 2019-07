Festival Paganiniano a Carro, seconda serata

Seconda serata a Carro con il violinista Stefan Milenkovich

Il 27 luglio, in Piazza della Chiesa Recital di violino

Arriva la seconda serata a Carro, in Piazza della Chiesa per il Festival Paganiniano, il 27 luglio, sul palco si esibirà il violinista Stefan Milenkovich. Milenkovich studia il violino dall’età di tre anni e grazie al suo indiscusso talento, vanta la sua prima apparizione, come solista, all’età di soli sei anni, è riconosciuto a livello internazionale per le eccezionali doti tecniche e interpretative, e all’età di sedici anni ha festeggiato il suo millesimo concerto. Per il Festival Paganiniano di Carro si esibirà in un recital – che prevede anche una prima esecuzione assoluta di N. Campogrande Paganini Paganini! – accompagnato al pianoforte da Simone Soldati. Soldati musicista, docente dell’istituto Superiore Musicale Luigi Boccherini di Lucca, conduce un’attività che lo ha portato a collaborare con musicisti, attori, intellettuali, tra i tanti Arnoldo Foà, Lello Arena, Giancarlo Giannini e ad essere presente in trasmissioni televisive e radio, il duo propone un programma con musiche di: Beethoven, Stravinskij Wieniawski, Cajlovskij. Prima del concerto, il Comune di Carro, offrirà agli ospiti un rinfresco.

Come sempre per le località della Val di Vara è possibile prenotare il servizio di bus-navetta, con partenza prevista per le ore 18.00, per raggiungere Carro, via mail, o al 347/7804093 (Lella),

info e prenotazioni: www.sdclaspezia.it / info@sdclaspezia.it / T. 0187 731214.

La manifestazione è organizzata e coordinata dalla Società dei Concerti onlus, con contributo di Regione Liguria, il sostegno di Fondazione Carispezia, dello sponsor Isagro Spa, assieme al Comune di Carro, a tutti i comuni aderenti all’iniziativa, e all’Associazione Amici del Festival Paganiniano