Ferragosto Solidale a Genova: Sant’Egidio al fianco dei più fragili

Anche quest’anno, la Comunità di Sant’Egidio si mobilita per rendere il Ferragosto un giorno di solidarietà a Genova. In una città che durante l’estate può diventare desolata e isolata, soprattutto per le persone più vulnerabili, Sant’Egidio organizza iniziative di supporto e assistenza in diversi quartieri.

Iniziative di solidarietà in città

Il Ferragosto Solidale prevede un appuntamento a mezzogiorno presso la mensa di via delle Fontane, dove volontari accoglieranno persone senza dimora, anziani e migranti per offrire loro assistenza e compagnia. Nel pomeriggio, l’iniziativa si estenderà a vari quartieri della città, garantendo una presenza solidale e un supporto concreto a chi ne ha più bisogno.

Combattere solitudine e isolamento

In Italia, sono 9 milioni gli ultra 65enni che vivono soli, e oltre l’80% di loro trascorre l’estate in solitudine, spesso senza lasciare la città. Sant’Egidio, attraverso una rete di volontari composta da medici, commercianti, studenti e cittadini, si impegna a contrastare l’isolamento, offrendo momenti di cura e vicinanza a chi si sente abbandonato.

La rete di Sant’Egidio a supporto della comunità

La Comunità di Sant’Egidio continua a rappresentare un importante punto di riferimento per coloro che, durante l’estate, si trovano in difficoltà. Grazie alla collaborazione tra volontari e cittadini, il Ferragosto diventa un’occasione per costruire una città più inclusiva e solidale.

Un Ferragosto di solidarietà e vicinanza

Il Ferragosto Solidale di Sant’Egidio è un esempio di come la solidarietà possa trasformare una giornata difficile in un momento di condivisione e speranza.

Anche a Genova, l’iniziativa si propone di offrire un sostegno concreto a chi vive in condizioni di fragilità, rendendo il 15 agosto un giorno di cura e umanità.