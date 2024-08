La Polizia con moto d’acqua sul litorale di Savona e Alassio

Con l’arrivo dell’estate, le spiagge del litorale di Savona e Alassio si riempiono di turisti e bagnanti. Per garantire una maggiore sicurezza, la Polizia di Stato ha potenziato i servizi di sorveglianza utilizzando moto d’acqua ad alte prestazioni, facilmente riconoscibili dai colori istituzionali della polizia.

Sicurezza in mare: le moto d’acqua della Polizia

Durante la stagione estiva, gli agenti della Questura di Savona e del Commissariato di Alassio, specializzati nel controllo del territorio, pattugliano le coste a bordo di potenti moto d’acqua Yamaha FC Cruiser 1.800 c.c.. Questi mezzi, capaci di raggiungere una velocità di 70 nodi (circa 130 km/h), sono omologati per trasportare fino a tre persone e sono equipaggiati per eseguire diversi compiti:

Pronto intervento : Risposta rapida in caso di emergenze.

: Risposta rapida in caso di emergenze. Vigilanza sul rispetto delle norme di navigazione : Controllo delle attività marittime per garantire il rispetto delle regole.

: Controllo delle attività marittime per garantire il rispetto delle regole. Controllo del territorio : Monitoraggio costante entro un miglio dalla costa per prevenire reati.

: Monitoraggio costante entro un miglio dalla costa per prevenire reati. Prevenzione dei reati: Azioni preventive per mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica.

Moto d’acqua: una “volante” sul mare

Le moto d’acqua della Polizia di Stato, vere e proprie “volanti sul mare”, vengono impiegate in modo particolare durante i fine settimana, quando l’affluenza sulle spiagge è maggiore. Oltre ai servizi di pattugliamento, queste unità speciali sono spesso coinvolte nella sicurezza di eventi sportivi, come gare di nuoto e altre manifestazioni che si svolgono in mare, assicurando che ogni evento si svolga senza incidenti.