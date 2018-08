Fermate dalla polizia tre giovani donne sospette in via Fillak

Trovate con arnesi da scasso

Da indiscrezioni sembra che volanti della polizia abbiano fermato tre giovani donne che si aggiravano in via Fillak con fare sospetto proprio nella zona ‘rossa’ delle abitazioni interdetta per il crollo del ponte Morandi.

Proprio ieri era stata segnalata la presenza di possibili ‘sciacalli’ in zona. Per questo la protezione civile comunale avevano istituto per per la notte un servizio antisciacallaggio a tutela delle abitazioni.

Le due donne si trovano ora a Palazzo di Giustizia e sono difese da un avvocato d’ufficio.

Seguono aggiornamenti

Si tratta di tre donne che sono state state trovate con arnesi da scasso. Questa mattina il processo per direttisima.