Pallanuoto femminile: doppio colpo di mercato del Bogliasco

Doppio colpo in entrata per il Bogliasco Bene femminile. La formazione allenata da Mario Sinatra è lieta di accogliere tra le proprie fila Giulia Cuzzupè e Bernadette Zerbone.

Cuzzupè è una mancina, classe 1999, di grandi prospettive come dimostra la sua presenza pressoché fissa nelle varie nazionali giovanili. Nata ad Imperia e cresciuta nella squadra della sua città, Giulia completerà il giro delle maggiori squadre pallanuotistiche della Liguria approdando a Bogliasco dopo essere transitata da Rapallo. “Mi aspetto tanto da questa esperienza – afferma da Ostia dove in questi giorni è impegnata nel collegiale della nazionale Under 20 in preparazione agli Europei di categoria del mese prossimo – Bogliasco è una società importante della pallanuoto italiana e Sinatra uno dei migliori allenatori in circolazione. Credo che qui potrò crescere molto a livello personale e togliermi anche qualche soddisfazione con la squadra”.

Zerbone è invece un attaccante dal lato giusto che conosce molto bene Mario Sinatra. Con il tecnico camoglino la 23enne ha lavorato prima nel settore giovanile del Camogli poi in quello della Pro Recco, dove debuttò anche in prima squadra nella stagione dei record 2011-2012. Il sodalizio tra il tecnico e la giocatrice continuò poi anche nella stagione successiva a Rapallo, culminata con la conquista del titolo tricolore. Le ultime tre annate le ha invece trascorse lontano dalla sua Liguria, traslocando prima a Roma, sponda SIS, e poi a Milano. “Sono state esperienze importanti ma ora avevo voglia di tornare a casa – dichiara la neobiancazzurra – Bogliasco mi ha dato questa opportunità e sono felice di poterlo fare in una società che dall’esterno ho sempre reputato solida e ben organizzata. Qui ritroverò Mario e Teresa Frassinetti ma anche compagne Elena e Giulia (Maggi e Rambaldi, ndr) con le quali ho già giocato e vinto in passato”.